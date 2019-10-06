Son Dakika Haberleri: Sabah namazından sonra fidan diktiler
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Sabah namazından sonra fidan diktiler

9 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği Balıkesir'de de gerçekleştirildi.

Sabah namazından sonra fidan diktiler, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği Balıkesir'de de gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ramazan Topcan ve vatandaşlar Arabacıoğlu Camii ve İl Müftülüğü bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.


Balıkesir İl Müftülüğü Arabacıoğlu Camii'nde kılınan sabah namazının ardından fidan dikimi gerçekleştirdi. Sabah namazının ardından cami bahçesine fidan diken İl Müftüsü Ramazan Topcan doğanın önemine değinerek, "yeşil bir dünya olmasını diliyorum" dedi. Camiiler ve Din Görevlileri Haftasının amacının milletin kaybettiği değerleri yeniden ortaya çıkarmak olduğunu belirten İl Müftüsü Ramazan Topcan fidan dikimi ile de çevreye ve doğaya farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. Topcan Hz. Muhammed'in "Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin" hadisi şerifini hatırlatarak İslam Dininin çevreye ve doğaya değer veren bin din olduğunu vurguladı. Vatandaşlarla birlikte fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını da belirten Ramazan Topcan, "Cemaatimiz açısından da güzel bir etkinlik oldu. Yeşil bir dünya olmasını diliyorum" diye konuştu. Arabacıoğlu Camii'ndeki fidan dikme töreninekatılan vatandaşlara sabah çorbası ikram edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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