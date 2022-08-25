Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, kaza sonrası İbrahim Tatlıses'in yanına koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, kaza sonrası İbrahim Tatlıses'in yanına koştu

25.08.2022 14:04

Popçu Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti. Öte yandan Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

HASTA YATAĞINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

DEMET HASTANEYE KOŞTU

Öte yandan kaza haberini Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt İbrahim Tatlıses'i ziyaret için hastaneye geldi.

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi
Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi
Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi
YORUMLAR (1)
500
İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, kaza sonrası İbrahim Tatlıses'in yanına koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, kaza sonrası İbrahim Tatlıses'in yanına koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement