Sabah saatlerinde köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
39 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Fatih Sulta Mehmet (FSM) Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 17 Ağustos tarihinde sonlanacak çalışmalar nedeniyle köprüde 4 şerit kapatılarak, trafik akışı 2 şerit geliş 2 şerit gidiş şeklinde sağlanıyor. Çalışmaların başlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için kullandığı köprünün girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. FSM Köprüsü'deki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
(Mustafa Biçer/İHA)
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