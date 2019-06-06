Sabah saatlerinde korkutan anız yangını
1 saat önce
Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
'da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Karaköprü
ilçesi basın sitesi yakınında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Sabah
04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını nedeniyle vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın yüzünden ilçe duman altında kaldı. Havaların sıcak olması yüzünden evinin damında ve balkonunda uyuyan vatandaşlar yoğun duman ve külden dolayı evlerine kapandı.
Vatandaşlar yetkililerden yakınlardaki anız yangınına müsait diğer yerler içinde önlem alınmasını istedi. - ŞANLIURFA
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