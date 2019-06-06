Son Dakika Haberleri: Sabah saatlerinde korkutan anız yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sabah saatlerinde korkutan anız yangını

1 saat önce

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sabah saatlerinde korkutan anız yangını, System.String[]
Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Karaköprü ilçesi basın sitesi yakınında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Sabah 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını nedeniyle vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın yüzünden ilçe duman altında kaldı. Havaların sıcak olması yüzünden evinin damında ve balkonunda uyuyan vatandaşlar yoğun duman ve külden dolayı evlerine kapandı.

Vatandaşlar yetkililerden yakınlardaki anız yangınına müsait diğer yerler içinde önlem alınmasını istedi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, İtfaiye, Sabah, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabah saatlerinde korkutan anız yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]