Üye Girişi
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı - Son Dakika

Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı

25.12.2021 12:05
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil kıyısında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, domuz ve inek ölüsünün kıyıya vurduğunu fark etti. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekiplerin, hayvanların neden öldüğünü araştıracağı açıklandı.

Samandağ ilçesinde bulunan sahile inek ve domuz ölüsü vurdu. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahiline inek ve domuz ölüsü vurması şaşkınlığa yol açtı.

NEDEN ÖLDÜKLERİ ARAŞTIRILACAK

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri belediyenin veterinerlerine götürecek. Veterinerler de hayvanların neden öldüğünü tespit edecek.

Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
YORUMLAR
500

İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı - Son Dakika


Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!! Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!         
12:03
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kırdılar! Hırsızların pes dedirten rahatlıkları kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kırdılar! Hırsızların pes dedirten rahatlıkları kamerada         
11:14
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı         
10:50
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement