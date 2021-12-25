Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı - Son Dakika

Samandağ ilçesinde bulunan sahile inek ve domuz ölüsü vurdu. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahiline inek ve domuz ölüsü vurması şaşkınlığa yol açtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri belediyenin veterinerlerine götürecek. Veterinerler de hayvanların neden öldüğünü tespit edecek.
Kaynak: İHA
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