Sabah serinliğinde deniz keyfi - Son Dakika

ANTALYA'da, öğle saatlerinde 40 derece hissedilen sıcaklıkta denize girmek istemeyenler, sabah erken saatlerde sahile akın ediyor. Gün doğumunu sahilde izleyerek denize giren tatilciler, öğle saatlerinde otellerine dönüyor.

Antalya'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buluyor. Sıcak havada denize girmek istemeyen tatilciler, sabah erken saatlerde sahile gelip, deniz keyfi yapıyor. Güneş henüz kavurucu etkisini göstermeden sahilde sabah keyfi yapanlar, öğle saatlerine doğru otellerine dönerek klimalı odalarında dinleniyor.Her yaştan tatilcinin yer aldığı dünyaca ünlü Konyaaltı plajlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor. Sabah saatlerinde bile olsa şapka takarak güneş şemsiyesi altında oturmayı seçen tatilciler, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya çalışıyor.