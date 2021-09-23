Sabah tarlasına gittiğinde dikili 20 ağacının yerinde olmadığını gördü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece vakti tarım arazisine gelen hırsızlar, boyları yaklaşık 8 metre uzunluğunda olan 20 kavak ağacını keserek çaldı. Kestikleri ağaçları traktörlere yükleyerek götüren hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şuhut ilçesi Hisar Mahallesi Hors mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanı istikametindeki Yasin Yeğenoğlu'ya ait tarım arazisine gece vakti gelen kimliği belirsiz şahıslar, boyları yaklaşık 8 metreyi bulan 20 kavak ağacını keserek çaldı. Olaydan habersiz sabah erken saatlerde arazisine giden Yeğenoğlu ağaçları yerinde göremeyince büyük şok yaşadı. Ağaçların kesildiğini gören Yeğenoğlu, durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler olayla ilgili inceleme başlatarak, Yeğenoğlu'nun ifadesini aldı.

OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ

Yaşanan garip olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan arazinin sahibi Yeğenoğlu, "Tarlamızda ağaç hırsızlığına rastladık. Konuyu emniyet mensuplarına bildirdik. Şu anda adet olarak 20 tane ağacımız motorlu testere kullanılarak kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesilip, izinsiz olarak damperli araçlarla çalınmış. Onun için biz bu durumun emniyet mensuplarınca aydınlatılmasını istiyoruz. Olayın bu hafta içerisinde yağmurlu bir havada gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi.

(Recep Dikici/İHA)