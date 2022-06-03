Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı - Son Dakika
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Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı

03.06.2022 09:42

Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı Kayseri'de toz taşınımı etkili olurken, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı

KAYSERİ - Kayseri'de toz taşınımı etkili olurken, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken, araçların üzeri de tozla kaplandı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda toz taşınımına karşı vatandaşları oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı

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Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı - Son Dakika

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