(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor - Son Dakika
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(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor

09.05.2022 12:11

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda kızlarda altın madalya kazanan Ayça Fidanoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda kızlarda altın madalya kazanan Ayça Fidanoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan Özel Şehir Koleji 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ayça Fidanoğlu, yurt içinde katıldığı 78 yarışın 72'sini kazandı.

Slovakya'da geçen ay yapılan Dünya Kros Şampiyonası'nda İngiliz rakibini geride bırakarak ipi önde göğüsleyen Ayça Fidanoğlu, ilk yurt dışı deneyiminde altın madalyayı kazanarak dikkati çekti.

Milli sporcu, bu yıl gerçekleştirilecek ISF Gymnasiade, 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Avrupa Gençler Olimpiyat Festivali ve 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek için antrenörü Bülent Uzun'la her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor.

Uluslararası 4 yarışta da hedef madalya

Fransa'da 14-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ISF Gymnasiade'a hazırlanan ENKA Kulübü sporcusu Ayça Fidanoğlu, AA muhabirine, Türkiye'den Slovakya'ya giderken kürsünün zirvesine çıkmayı hedeflediğini ve bunu başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Milli takım formasıyla ilk kez yurt dışı deneyimi yaşadığını anlatan Ayça Fidanoğlu, şöyle konuştu:

"Yarışma sırasında İngiliz sporcunun arkasında kaldım. Daha sonra Bülent hocamın uyarısıyla son 800 metrede atağa başlayıp öne geçtim. İlk sırada bulunmanın mutluluğuyla ipi önde göğüsledim. Kürsünün zirvesinde bulunduğumda ülkem adına altın madalya kazanmaktan dolayı gururlandım. Olimpik kadroya seçilmekten dolayı da çok mutluyum. 2024 Olimpiyatları'na giden kadroda yer bulmayı çok istiyorum, hedefim bu yönde. Olimpiyatlara giden genç sporculardan biri olmak istiyorum. Her gün 2 ila 3 saat antrenman yapıyorum. Hayatım koşmak üzerine kurulu. Koşarken kendimi istekli, iyi ve özgür hissediyorum. İstediğim ve sevdiğim işi yaptığımdan dolayı mutluyum."

ISF Gymnasiade'ın ardından 4-7 Temmuz'da İsrail'de 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na, 24-30 Temmuz'da Slovakya'da Avrupa Gençler Olimpiyat Festivali'ne, 1-6 Ağustos'ta ise Kolombiya'da 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacağını dile getiren Ayça Fidanoğlu, bu yarışların hepsinde madalyayı hedeflediğini aktardı.

Antrenörü ona güveniyor

Milli takım antrenörü Bülent Uzun ise 2017 yılında tanıştıkları Ayça Fidanoğlu ile 5 senedir birlikte çalıştıklarını belirtti.

Sporcusunun 14 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini, 20 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildiğini kaydeden Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda 3 kilometre genç kızlar kategorisinde elde ettiği şampiyonlukla ülkemizi, şehrimizi ve bizi gururlandırdı. Türk bayrağımızı orada dalgalandırdı. İlk yurt dışı deneyiminde bu başarıyı elde etmesi ve milli takım kariyerine dünya şampiyonluğuyla başlaması bizi mutlu etti. Bundan sonra milli takım yarışları başlayacak. Ocak ayından beri de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olimpik kadrosunda yer alıyor. Ayça, 2024 yılında 18 yaşında olacak. İnşallah Paris'teki olimpiyatlarda olacak. 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlarda da final koşup madalya kazanacaktır."

Uzun, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, ENKA Spor Kulübü ve Ayça Fidanoğlu'nun okulunun yöneticilerine teşekkür etti.

(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor
(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor
(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor
(SABAHA) ESKİŞEHİR - Dünya şampiyonu genç milli atlet olimpiyat hedefi için koşuyor

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Kaynak: AA

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