Sabaha kadar gitar çalıp, intihar etti
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ADANA'da, 6 ay önce anlaşmazlık nedeniyle boşanan ve bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk babası Mehmet Z. (35), sabaha kadar gitar çalıp, ardından kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
ADANA'da, 6 ay önce anlaşmazlık nedeniyle boşanan ve bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk babası Mehmet Z. (35), sabaha kadar gitar çalıp, ardından kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Z., yaklaşık 6 ay önce anlaşamadıkları için eşiyle boşandı. Bunalıma giren mobilyacı Mehmet Z., iddiaya göre, sabah saatlerine kadar evinde gitar çaldı. Sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan Mehmet Z.'nin yakınları endişelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Daha sonra çilingir yardımıyla eve giren polis, Mehmet Z.'nin tavana iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Z.'nin bedeni otopsi için morga konuldu.
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