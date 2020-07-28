Sabaha karşı alevlerle uyandılar - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dairede sabah erken saatlerde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah 05.20 sıralarında R. Şevket İnce Mahallesi 2139 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple evin mutfak bölümü bir anda yanmaya başladı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede bütün evi sarınca evde yaşayan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile evi terk etti. Alevleri gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

"Zararımız çok büyük"

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Celal Demir (43), büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Demir, "Yangının mutfakta başladığını öğrendik. Olay Yeri İnceleme ekipleri de çocuk odasından çıktığını düşündüklerini belirtti. Durum tam net değil, rapordan sonra netlik kazanacak. Mağduriyetimiz çok. Bu daire komple kül oldu. Alt katta 4 tane dairem var onlar da büyük hasar gördü. Evdeki eşyalar komple yandı. Elektrik tesisatları da dahil olmak üzere komple kül oldu. Zararımız çok büyük. Yangın saat 05.20'de çıktı ama itfaiye çok geç geldi. Yaklaşık 1 saat sonra müdahale ettiler yangına. Beni aradılar yangın için, ben buraya geldiğimde ev zaten kül olmuştu" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri de çalışma başlattı. - İZMİR