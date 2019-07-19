Son Dakika Haberleri: Sabahattin Ali Belgeseli, Beşkapılar kalesi'nde gösterildi
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Sabahattin Ali Belgeseli, Beşkapılar kalesi'nde gösterildi

1 saat önce

Türk edebiyat tarihinin usta isimlerinden Sabahattin Ali'nin yaşam öyküsünü ve trajik ölümünü anlatan ''Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali'' isimli belgesel film, Foça Beşkapılar Kalesi'nde gösterildi.

Sabahattin Ali Belgeseli, Beşkapılar kalesi'nde gösterildi, System.String[]

Foça Belediyesi'nce düzenlenen gösterime katılan Başkan Fatih Gürbüz, filmin Yönetmeni ve Yapımcısı Metin Avdaç'a teşekkür etti.

Sabahattin Ali'nin hayranları ve belgesel film severler; çekimleri, Almanya, Bulgaristan ve Türkiye gerçekleştirilen, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu fail-e meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamiklerini anlatan filmi büyük ilgiyle izledi.

Gösterimin sonunda, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Mukaddes Yarba, Yönetmen Metin Avdaç'a teşekkür çiçeği sundu.

Sabahattin Ali, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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