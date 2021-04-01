Sabahattin Ali'nin Edremit'teki Anı Evi ziyarete açılıyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Belediye tarafından 'Anı Evi'ne dönüştürülen Sabahattin Ali 'nin 103 yıl önce yaşadığı ev, yarın ziyarete açılacak.

Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin Edremit ilçesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ev, Edremit Belediyesi tarafından tadilattan geçirilerek, 'Anı Evi' haline getirildi. Sabahattin Ali Anı Evi, yarın düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında açılacak. Programda, Edremit Belediyesi tarafından hazırlatılarak, yayınlanan 'Edremit'in Sabahattin Ali'si' isimli kitabın tanıtımı ve öykü yarışması ödül töreni gerçekleştirilecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "1918 yılında ailesiyle Edremit'e gelen Sabahattin Ali'nin çocukluk ve ilk gençlik yılları burada geçmiş, 'Sabahattin Ali edebiyatı' Edremit'te mayalanmıştır. 41 yıllık hayatına sığdırdığı onlarca öykü, roman, şiir ve makale içinde yer alan 'Kuyucaklı Yusuf' romanı başta olmak üzere, 'Komik-i şehir, Değirmen, Pazarcı, Sulfata ve Hasanboğuldu' gibi öyküleri Edremit'i ve körfezi anlatır. Yazdıklarıyla insan yanımızı temsil eden, toplumun vicdanı olan Sabahattin Ali'yi ilelebet yaşatmak için onun 103 yıl önce yaşadığı evi 'Anı Evi'ne dönüştürdük" dedi.

- Balıkesir