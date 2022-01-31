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Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak - Son Dakika

Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak

31.01.2022 14:28

TRT Radyo 1'de yayınlanan "Bir Roman Bir Hikaye" programında, Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı dinleyici ile buluşacak.

TRT Radyo 1'de yayınlanan "Bir Roman Bir Hikaye" programında, Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı dinleyici ile buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre eser, Engin Altan Düzyatan'ın seslendirmesiyle, bu akşam saat 22.45'te dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Eser, her akşam 15 dakikalık bölümler halinde TRT Radyo 1' ile "radyo.trt.net.tr" adresinden dinlenebilecek.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak
Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak
Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak

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Kürk Mantolu Madonna, Engin Altan Düzyatan, Sabahattin Ali, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak - Son Dakika
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