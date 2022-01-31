Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak - Son Dakika

TRT Radyo 1'de yayınlanan "Bir Roman Bir Hikaye" programında, Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı dinleyici ile buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre eser, Engin Altan Düzyatan'ın seslendirmesiyle, bu akşam saat 22.45'te dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Eser, her akşam 15 dakikalık bölümler halinde TRT Radyo 1' ile "radyo.trt.net.tr" adresinden dinlenebilecek.