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Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi - Son Dakika

Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:03
Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi, System.String[]

Trabzon Vakfı ve Trabzon Derneği tarafından kente emeği geçen kişilere verilen Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl, geçen yıl vefat eden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer anısına ağabeyi Rasim Sümer'e verildi.

Trabzon Vakfı ve Trabzon Derneği tarafından kente emeği geçen kişilere verilen Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl, geçen yıl vefat eden Trabzon spor'un efsane ismi Özkan Sümer anısına ağabeyi Rasim Sümer'e verildi.

Kentte emeği geçen kişilere yönelik verilen Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü'ne, geçen yıl hayatını kaybeden Trabzon ve ülke futboluna adını yazdıran önemli değerlerden biri olan Özkan Sümer layık görüldü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özkan Sümer'in Trabzon'un çok önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Sümer'in Anadolu devrimini yapan spor adamı olduğunun altını çizen Genç, "Özkan Sümer, Trabzonspor'a sadece sayısal manada başarılar kazandıran bir futbol adamı değildir. Trabzonspor'un oluşturduğu bir anlamdır. Güce karşı hakkı hukuku savunan çok önemli değerlerimizden biridir. Bu şehrin ruhunu yansıtan bir değerdir." şeklinde konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Trabzon'a hizmet ödülüne bu yıl Özkan Sümer'in layık görülmesinin çok yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Hacısalihoğlu, "Özkan hocamızın yaptıklarını sayfalara sığdırmak yetmiyor ama gerçekten bu ödüle layık bir insan olarak kendisini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon Vakfı Başkanı Bilgin Aygül, vakıf olarak Trabzonlulara hizmet etme gayretinde bulunduklarını belirterek, bir trafik kazasında hayatını kaybeden vakıf başkanı Sabahatttin Sağıroğlu anısına her yıl, Trabzon'a hizmet etmiş ve emek vermiş kişilere ödül verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ödülü, merhum Sümer'in ağabeyi Rasim Sümer'e takdim etti.

Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi
Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi
Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi
Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi

Trabzonspor, Özkan Sümer, Ticaret, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabahattin Sağıroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü bu yıl merhum Özkan Sümer'e verildi - Son Dakika


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