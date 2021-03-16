SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR - Son Dakika

SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR

16.03.2021 10:24

HAVANIN soğuk olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde özellikle rüzgara karşı yürümenin kalbin yükünü artıracağını belirten Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 'Kalbin iş yükü arttığı zaman da kalp krizi, ciddi kalp yetmezliği riski ortaya çıkabilir' dedi.

HAVANIN soğuk olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde özellikle rüzgara karşı yürümenin kalbin yükünü artıracağını belirten Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 'Kalbin iş yükü arttığı zaman da kalp krizi, ciddi kalp yetmezliği riski ortaya çıkabilir' dedi.

Mevsim geçişlerinde spor yaparken dikkatli olunması gerektiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle sabahın erken saatleri için uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının ılıman olduğu zamanların yürüyüş açısından uygun olduğunu anlatan Prof. Dr. Bilal Boztosun, 'Biz yürüyüş için hastayı yormayacak saatleri istiyoruz. Yani havanın çok soğuk olduğu günlerde öğlene doğru yani soğuğun kırıldığı zaman dilimi tercih edilmeli. Bazen de hava çok sıcak olabiliyor. O zaman da sabahın erken saati ya da akşamüstünü öneriyoruz. Yani ne çok sıcak ne de çok soğuk anlar tercih edilmeli. Üstelik bir de yağmur olması kalbin üzerine yük bindiriyor. Özellikle mart ayı çok tehlikeli biraz daha dikkatli olmakta fayda var' diye konuştu.

'CİDDİ RİTİM BOZUKLUKLARINA YOL AÇIYOR'

Yürüyüşün özellikle kalp hastaları için çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bilal Boztosun, 'Biz hastalarımızı ilaç niyetine yürütüyoruz. O nedenle 'yürümeyi de bir alışkanlık haline getirin' diyoruz. Haftada en az 3 gün yürüyüş öneriyoruz. Ancak yürüyüş o an sizi yoruyorsa ve sizde sıkıntıya sebep olmaya başladıysa o zaman bir durup dinlenin, doktorunuza danışın. Hava çok sıcaksa, yağmur, rüzgar varsa seviyeyi biraz azaltın. Özellikle bu günlerde hava çok soğuk, rüzgar var o zaman belki 20-25 dakika kısa süreler tercih edilmeli. Bu bazen kalp krizlerine neden olabiliyor. Bazen ciddi ritim bozukluklarına yol açıyor. Hasta 'kalbim bir anda çarpmaya başladı' diyor. Kalbin ritmi bozulmaya başlıyor. Nefes darlığı sonucu istemediğimiz bazı durumlarla karşılaşabiliyoruz? ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde ayaz olduğu dönemlerde yürüyüşü önermediklerini anlatan Prof. Dr. Boztosun, 'Bugünlerde biraz daha öğlene doğru yani soğuğun kırılmaya başladığı saatlerde yürüyüşü öneriyoruz. Ama yaz aylarında da tam tersi sabahın erken saatlerini öneriyoruz. Kişiler göğsünde bir sıkışma hissedebilir. Sol, sağ kol, çene, boyun, sırta ağrı yayılabilir. Bu belirtiler herkeste aynı olmaz. Baktınız ki sizi rahatsız eden bir sıkıntınız var. O zaman bu sıkıntınızı zorlamayın. Doktorunuza danışın belki temponuzu biraz daha geriye almanız gerekebilir. Hava güzel olduğunda eski temponuza kavuşmanız için biraz dikkat etmeniz gerekebilir' değerlendirmesinde bulundu.

'HAFİF BİR EGZERSİZLE BAŞLAYIP TEMPONUZU YAVAŞ YAVAŞ ARTIRIN'

Kalp yetmezliği olan 70 yaşındaki bir kişiyle hiçbir şikayeti olmayan aktif, 40 yaşındaki kişinin kapasitesi aynı olmayacağını anlatan Prof. Dr. Boztosun kişilerin spora başlamadan önce bir hekime başvurması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

'Kişi sporunu kalbinin fonksiyonlarına göre ayarlamalıdır. Öncesinde mutlaka doktoruna danışması gerekiyor. Gün içinde ne kadar egzersiz yapacağını, bunun faydasını ve riskini hesaplamalı. Hastanın yaşı ve kalp durumu çok önemli. Rüzgar ne kadar fazlaysa ve sizde o rüzgara karşı yürüyorsanız o kadar ağırlığınız artacaktır. Bu durum da kalbin iş yükünü artırır. Kalbin iş yükü arttığı zaman da kalp krizi, ciddi kalp yetmezliği riski ortaya çıkabiliyor. Kişi spora hangi seviyede başlaması gerektiğini öğrenmek için öncelikle bir kalp doktoruna başvurmalı. Burada yapılacak basit bir EKG, ekokardiyografi ve basit bir efor testi sonrası sizin günlük ne kadar spor yapacağınıza karar veriliyor. Hafif bir egzersizle başlayıp temponuzu yavaş yavaş artırın. En az 3 gün temponun giderek arttığı bir sporu öneriyoruz' diye konuştu.

SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR
SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR
SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR
SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR

Üniversite, Kalp Krizi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık SABAHIN ERKEN SAATLERİ YÜRÜMEK KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR - Son Dakika


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