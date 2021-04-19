Sabahın erken saatlerinde oluşan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde etkili olan sisin, beldedeki evler, dağlar ve ormanları kaplaması güzel görüntüler oluşturdu.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa zenginliğiyle öne çıkan beldede, yağış sonrası belde içinde ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Sis özellikle bol ağaçlı ve birbirine yakın yerleşimin olduğu mahallelerde oluştu. Sis altında kalan evler dağlar ve ormanlar kartpostallık manzaralara neden oldu.

Belde de evlerin, dağların ve ormanların sisle kaplanması yörede yaşayan fotoğraf sanatçılarının da ilgisi çekti.

(Ayhan Babat/İHA)