Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı 'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

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HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!