Sabahın ilk ışıklarında kayıp olan 3 kişinin arama çalışmaları hızlandırıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 2'nci gününde ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamanın 2'nci gününde ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Patlamanın ikinci gününde bölgeye gelen ekiplerin yanı sıra kayıp olan vatandaşlar için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma köpekleri de alana getirildi. Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmalarına devam ederken iş makinaları ise bölgede enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)