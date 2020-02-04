Sabahın ilk ışıklarında vatandaşa ve öğrenciye sıcak çorba - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabahın ilk ışıklarında vatandaşa ve öğrenciye sıcak çorba - Son Dakika

Sabahın ilk ışıklarında vatandaşa ve öğrenciye sıcak çorba

6 saat önce

Manavgat Belediyesi, sabahın erken saatlerinde kentin iki noktasında vatandaşlara ve öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarında vatandaşa ve öğrenciye sıcak çorba, System.String[]

Manavgat Belediyesi, sabahın erken saatlerinde kentin iki noktasında vatandaşlara ve öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıyor.


Manavgat Belediyesi Sosyal Belediyecilik çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Belediye, soğuk kış günlerinde, sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler, turizm çalışanları, esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Manavgat Belediyesi ekipleri "Güne Sıcak Bir Başlangıç" sloganıyla hazırladıkları ikram standını ilk olarak Rukiye Raşit Meşhur Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Namık Karamancı Fen Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Manavgat Anadolu Lisesi ve Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi'nin bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi'ne ve okullar bölgesindeki Atatürk Kültür Merkezi önüne kurdu.


Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çorba ikramının ilk gününde Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan da yer alarak öğrenciler ve vatandaşlara çorba dağıttı. Taze ekmek ile birlikte öğrencilere sunulan sıcak çorba büyük ilgi gördü.


Sıcak çorba ikramının Nisan ayının ortasına kadar, hafta sonları hariç her gün sabah saatlerinde yapılacağı belirtildi. Başkan Şükrü Sözen, "İnsanlarımız sabah evlerinden karanlıkta ve kahvaltı etmeden çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi bizim çok önemli. Biz de bu düşünceyle işe, okula, işyerlerine giden vatandaşlarımıza sabah saatlerinde çorba ikramı yapmanın doğru olacağını düşündük. Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Manavgat halkı ile paylaşmak. Manavgat halkımızı sıcak çorba ikramımızdan tatmaya davet ediyorum. Yüksekokul ve fakültemizde okuyan öğrencilerimiz için de okullar açıldığında ikramlarımızı yapacağız. Herkese afiyet olsun" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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