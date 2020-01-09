Sabahların ölü şehri Kilis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabahların ölü şehri Kilis - Son Dakika

Sabahların ölü şehri Kilis

19 dakika önce

Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.

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Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.


Suriye sınırında bulunan ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis'te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü iş yerlerini saat 09.00'dan önce açmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00'de mesaiye başladığı kentte iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Uluslararası ticaretin de önemli kapılarından biri olan Kilis'te vatandaşlar, kimi zaman sabahları çorba içecek lokanta dahi bulamadıklarını çektiklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi için esnaflara çağrıda bulundu. - KİLİS

Türkiye, Suriye, Sabah, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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