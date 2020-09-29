Şaban Çopuroğlu: "Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim... - Son Dakika

Şaban Çopuroğlu: "Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim...

AK Parti Kayseri İl başkanı Şaban Çopuroğlu, kongre sürecine ilişkin olarak, "Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim varmış gibi çalışması gerekiyor" dedi.

Şaban Çopuroğlu:

AK Parti Kayseri İl başkanı Şaban Çopuroğlu, kongre sürecine ilişkin olarak, "Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim varmış gibi çalışması gerekiyor" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı açıklamada devam eden kongre sürecini değerlendirdi. Çopuroğlu, "Kongrelerimizi, 14 Mart itibari ile hayata geçirecektik ama malum koronavirüs sebebiyle 6 buçuk ay kadar bir gecikme oldu. Tabi o günler de böyle bir önlem alınması yerinde ve doğruydu. Sonra geldiğimiz günler de havanın açık olması ve müsait olması sebebiyle de, genel merkezimizin talimatıyla da açık hava da yapma kararı aldık ki; çokta isabetli olmuş ve değişik bir atmosfer de gerçekleşiyor. Şuana kadar 12 kongremizi yaptık. Henüz daha kongresini yapmadığımız, Melikgazi, Özvatan, İncesu ve Talas ilçelerimiz kaldı. Bunlarında inşallah bir kısmını bu hafta sonunda, bir kısmını da gelecek hafta sonunda nihayete erdirmeyi planlıyoruz. Tabi normal de de kongre sürecimiz ekim ayının sonuna kadar devam edecekti ama hava şartları uygun olur mu olmaz mı diye biraz geriye almayı talep ettik. Genel merkezimizde olumlu karşıladılar ve yaptık. Kendi aramızda kongrelerimiz nasıl olur diye düşünüyorduk, gördüğümüz şu ki açık havada olmasının da farklı bir güzelliği var. İnsanlar daha rahat hareket ediyorlar, açık havada olmasının verdiği kendi içinde avantajları var. Tabi gönül ister ki daha çok kalabalık, daha iç içe olmak, kucaklaşarak, sarılarak kongre yapalım ama bu sefer kısmet değilmiş. Cenab-ı Allah başka sıkıntı göstermesin diye dua ediyoruz. İnşallah önümüzde ki süreçte de bu 4 ilçemizi nihayete erdirmiş olacağız. Şimdi bir Akkışla da değişiklik yaptık, Talas da değişiklik yapıyoruz. İncesu gündemimiz de, İncesu da ki ilçe başkanımız 4. Dönem olduğu için devam etmeye bilir. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaptığımız bütün işleri genel merkezle de istişareli yapıyoruz. Zaten aday adaylarımızla beraber geçen hafta genel merkeze ziyarete gitmiştik. Hem genel merkezimiz bizim aday adayları hakkında kanaatlerini hem de süreçle ilgili bilgilerini verdiler ama Ankara'da ciddi anlamda teşkilatımızın sevildiğini bir kez daha geçtiğimiz hafta görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Kongrelerde güven tazeleyen ve yeni seçilen başkanlara seslenen Çopuroğlu, "Yeni de gelse, güven de tazelese 'durmak yok koşmaya devam' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci çok ciddi anlamda ivmelendiriyor. Dolayısıyla göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim varmış gibi üye çalışmalarını ciddi manada ivmelendirmesi gerekiyor. Yani bize verilen bir hedef var bu hedefi hakkıyla yakalayıp o hedefin dışına taşmamız lazım. Bu çerçevede başkanlarımıza çok iş düşüyor. Başkanlarımızın yaş ortalaması oldukça düşük. Genç bir başkan teşkilatımız var. Bu çerçevede ben bunu başaracaklarına inanıyorum. Çünkü teşkilatımızda o kadar özveriyle çalışan insanlarımız var. Net söylüyorum, tek başına bin den fazla üye yapmış teşkilat mensubumuz var. Yani sen üye misin değil misin derken sözü üyeliğe getiriyor. Üye çalışmalarını sisteme giriyoruz. Sisteme girdikten sonra da genel merkezimiz bunu görüyor ve yapılan çalışmaları da yerinde bulup, bize de övgüyle bahsediyorlar. Biz bunun diğer ilçe başkanlıklarımızda da devam etmesini ve bu çerçevede çalışmalarını ön görüyoruz. Yeni de olsa yeniden seçilmişte olsa üye çalışmalarına genel merkezimiz çok önem veriyor. Dünya da nüfusuna göre en büyük sivil toplum kuruluşu, AK Parti'dir. 10 milyon 400 bin üyemiz var. Bize verilen hedef 1 milyon üye daha yapılması ve üzerine koyarak 11 milyon, 12 milyona çıkarmak. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz, İlçe başkanlarımızı ve ilçe yönetimini ivmelendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan ile Türkiye dost değil, kardeştir"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırısına ilişkin konuşan Çopuroğlu, "Bu çatışma sadece Ermenistan ile Azerbaycan arasında olan bir çatışma değil. Hedef Türkiye, tabi eski Türkiye yok artık yeni bir Türkiye var. Farklı bir Türkiye var. Bir gün bununla karşılaşacağını düşünerek hazırlık yapan bir ordumuz var. Özellikle bu konuda SİHA'da, İHA'da dünyada ciddi manada söz sahibi olan bir alt yapımız var. Azerbaycan ile Türkiye dost değil, kardeştir. Çünkü dostluklar sonradan kazanılır ama kardeş doğulur. Bir millet iki devlet. Cumhurbaşkanımızda açıklama yaptı, biz arkasındayız Allah'ın izni oldukça dünyada çok ülke hayretle bakacak, korkarak bakacak. Çünkü çok güçlü bir Türkiye var. Artık eski Türkiye yok" dedi. - KAYSERİ

Şaban Çopuroğlu: Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim...

AK Parti, Kayseri, Türkiye, Kongre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şaban Çopuroğlu: 'Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim... - Son Dakika

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