Şaban Çopuroğlu: "Kandilimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum" - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığımı mesajında, "Kandilimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, "Mübarek Regaip Kandilimize ulaşmanın sevincini millet olarak yaşıyoruz. Mübarek 3 aylara girdiğimiz bu dönemde başta kahraman şehitlerimizi rahmet yad ediyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Regaip Kandilimizin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Çopuroğlu, "Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı kandiller diliyorum" dedi. - KAYSERİ