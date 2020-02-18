Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'ni geçen yıl 128 bin 920 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu'nun "dört manevi direğinden biri" olarak gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da bulunan külliyesi içinde yer alan müzeyi geçen yıl 128 bin 920 kişi ziyaret etti.

"Evliyalar şehri" olarak da bilinen Kastamonu, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeye ev sahipliği yapıyor. Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesini ziyaret etmek için her yıl binlerce kişi Kastamonu'ya geliyor.

Külliyede bulunan vakıf müzesini 2018 yılında 126 bin 11 kişi ziyaret ederken, ziyaretçi sayısı bu yıl 2 bin 909 kişi artarak 128 bin 920'ye çıktı.

Şeyh Şaban-ı Veli Camisi görevlisi Kemal Çığlıoğlu, AA muhabirine, külliyede müze ve asa suyunun da bulunduğunu belirtti.

Çığlıoğlu, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Halveti tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu olduğuna, döneminde 360 öğrencisinin bulunduğuna işaret etti.

Külliyenin maneviyat dolu olduğunu anlatan Çığlıoğlu, "Müzede Şeyh Şaban-ı Veli'nin sarığı, gömleği, kuşağı, tespihi var. Diğer tarikatlara ait bazı eşyalar da var. Eski kilimler, Kur'an-ı Kerimler var. Külliyeye Türkiye ve yurt dışından birçok ziyaretçi geliyor." dedi.

Vatandaşlardan Esat Kurt da külliyeyi sık sık ziyaret ettiğini, her geldiğinde külliyedeki manevi ortamdan çok etkilendiğini vurguladı.

Kurt, "Buraya geldikçe kendimi daha rahat hissediyorum, kendimi buluyorum." dedi.