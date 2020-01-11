'Şaban sınıfımızda' oyunu ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şaban sınıfımızda' oyunu ilgi gördü - Son Dakika

'Şaban sınıfımızda' oyunu ilgi gördü

7 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Bostanbaşı İlkokulu'nda gösterilen 'Şaban Sınıfımızda' adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından keyifle izlendi.

'Şaban sınıfımızda' oyunu ilgi gördü, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Bostanbaşı İlkokulu'nda gösterilen 'Şaban Sınıfımızda' adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından keyifle izlendi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Bostanbaşı İlkokulunda "Şaban Sınıfımızda" adlı tiyatro gösterisi ile öğrencilerin konuğu oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Murat Nalçacı, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Cengiz Yücetaş da öğrenciler ile birlikte tiyatro gösterisini izledi.


Tiyatro sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması gereken bir sanat olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Yasin Demirel, "Türk sinema tarihinde yeri doldurulamayacak olan hemşehrimiz rahmetli sanatçı Kemal Sunal'ın öğrencilerimiz için sergilenen tiyatro gösterisi ile tanıtılması mutluluk vericidir" dedi. - MALATYA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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