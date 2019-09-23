Şaban Yener'in başkanlığındaki TÜMSİAD'ta görev dağılımı yapıldı

TÜMSİAD'ta Genel Kurul sonrası Şaban Yener'in başkanlığında Hakkı Usta'nın Adana Sofrası'nda bir araya gelen Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Sakarya Şubesi'nin 19 kişilik yeni Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümünü gerçekleştirdi. Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Naim Yener, Kurumsal Organizasyon ve İletişim'den Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ali Çilingir, Gençlik Konseyi Kurulundan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Çokal, Sektör Kurulları Komisyonundan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı İsa Aydoğan,İdari, Mali İşler, Sosyal ve Hukuk Komisyonundan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ceyhun Tural, İş Geliştirme, Yatırım, Proje ve Uluslararası İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Necmi Güngör seçildi. Bunun yanısıra; TÜMSİAD Genel Sekreteri Ferhat Ateş ve Genç TÜMSİAD Başkanı ise Cihan Okur olarak belirlendi.

"Sakarya ve ülke ekonomisine daha

fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz"

TÜMSİAD Şube Başkanı Şaban Yener; dernek hizmet binasının karşısında bulunan Hakkı Usta'nın Adana Sofrası'nda gerçekleştirdiği yeni Yönetim Kurulunun ilk toplantısında yaptığı konuşmada; yeni yönetim ve tüm sektör kurullarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "TÜMSİAD olarak nitelikli ve kalıcı projelerle Sakarya ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Yener; İlimizin ekonomik anlamda kalkınması için 2020 daha fazla üretim ve yatırım yapan, istihdam yaratan, sanayici ve iş adamlarımıza ihtiyaç var. Bu anlamda, yeni dönemde üyelerimize daha fazla katkıda bulunarak, üyeler arasında ticaretin gelişmesine, yurt dışına ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımıza destek vererek, büyümeyi hedefliyoruz" dedi.