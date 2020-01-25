Sabancı Beylerbeyi Polisevi'nin bacasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabancı Beylerbeyi Polisevi'nin bacasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Sabancı Beylerbeyi Polisevi'nin bacasındaki yangın söndürüldü

6 saat önce

Sabancı Beylerbeyi Polisevi'nde bacada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabancı Beylerbeyi Polisevi'nin bacasındaki yangın söndürüldü, System.String[]

Sabancı Beylerbeyi Polisevi'nde bacada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisevinin arka tarafında bulunan bir ızgara bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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