Son Dakika Haberleri: Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor

2 saat önce

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.

Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor, System.String[]
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:43 
sabancı holding, enerji, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:52:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]