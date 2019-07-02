Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor
2 saat önce
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.
Sabancı Holding
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:43
Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.
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