Son Dakika Haberleri: Sabancı Holding'den Teknosa'ya İlişkin Açıklama

Sabancı Holding'den Teknosa'ya İlişkin Açıklama

2 saat önce

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim 2018'de kesildiğini bildirdi.

Sabancı Holding'den Teknosa'ya İlişkin Açıklama, System.String[]
Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim 2018'de kesildiğini bildirdi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy şirketi Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Frese'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle özel durum açıklaması yaptı.

Şirketin, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim'de kesildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve TEKNOSA hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Hacı Ömer Sabancı, Teknosa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz FED, Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Son Dakika! ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına Putin'den İlk Yorum: Henüz Bir Emare Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:32:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabancı Holding'den Teknosa'ya İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]