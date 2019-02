Sabancı Holding, Dünyayı "Kompozitle" Hafifletecek

CÜNEYT KARADAĞ/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Sabancı Holding Üst Yöneticisi ( CEO ) Mehmet Göçmen, kompozit alanında tüm dünyada yatırım yaptıklarını belirterek, "Uçak parçaları ve uzay araçları nedeniyle 7 yıllık onay süreci var. Sıfırdan başlarsınız 14 yıl geridesiniz. Biz bu onayı alan şirketleri alıyoruz." dedi. İsviçre 'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Göçmen, Sabancı Holding yatırımlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı yatırımların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Göçmen, "Kompozit alanında tüm dünyada yatırım yapıyoruz. Uçak parçaları ve uzay araçları nedeniyle 7 yıllık onay süreci var. Sıfırdan başlarsınız 14 yıl geridesiniz. Biz bu onayı alan şirketleri alıyoruz. Kompozit demirin yerini alıyor. Hava taşıtları, raylı sistemler, otomotiv, köprü, baraj, tünel ve sportif malzemelerde kullanılıyor." diye konuştu.Yatırımın nerede olduğundan ziyade niçin orada olduğu ve Türkiye 'ye ne kadar değer yarattığına bakmak gerektiğini kaydeden Göçmen, Sabancı Holding şirketlerinin çoğunun halka açık ve yabancı ortakları olduğunu anlattı.- "İyi günlerimizin sayısı kötü günlerimizin sayısından fazla"Mehmet Göçmen, 2018'in kendileri açısından iyi bir olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:"2017 yılından başlayarak daha tedbirli olunması, aldığımız kararları kısa vade süzgecinden geçirmek, karlılık yerine bilanço ve nakit akımı yönetiminin çok daha ön planda tutulması gerektiğine karar verdik. Kendi şirketlerimizi ayakta tutarken, değer zinciri içerisinde bize mal ve hizmet sağlayan ekosistemlerimizi, paydaşlarımızı ayakta tutmaya karar vermiştik. 2018'in ikinci 6 ayında ne kadar doğru yaptığımızı gördük.Hiçbir yıl kolay değildir. Değişken dünyada, öngörülebilirliğin olmadığı dünyada her yıl başkadır, diğerine benzemez. Bazı sektörler büyümeye devam ediyor, bazı sektörler beklenenden daha fazla etkileniyor. 2018'de hedeflerimize ulaştık. 2019'a hazır girdik. Dolayısıyla alınabilecek tedbirleri alarak girdik. Grup olarak yatırımlara uzun vadeli baktığımız için kısa vadeli konjonktürel sorunların bizi etkilemesi mümkün değil. Kararlarımızı bu perspektiften veriyoruz. Günün sonunda hemen hemen tüm varlığı bu ülkede olan bir grubuz. Değer zincirinin herhangi bir yerinde zayıf halka varsa birbirini etkiliyor. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz. 35 yıldır çalışma hayatının içerisindeyim. Yabancı şirketlerde de çalıştım. Her zaman bu ülkeye güvendim, çalıştığım şirketler de güvendi. İyi günlerimizin sayısı kötü günlerimizin sayısından fazla olmuştur."- "Türkiye'nin dijital dönüşüm yatırımlarını iyi anlatması lazım"Sabancı Holding CEO'su Göçmen, yabancı yatırımcıların tekrar Türkiye'ye çekilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, dijital dönüşümü hangi alanlarda yapacaksa, bunu dünya yatırımcısına iyi anlatması gerektiğini söyledi.Göçmen, "Türkiye niçin yatırım yapılması gereken bir ülkedir? Biz bu yatırımı nasıl güvenli bir şekilde çekeriz? Bunu iyi anlatmak lazım." dedi.- "Dengelenme sağlandı"Mehmet Göçmen, son 6 aydır hükümetin attığı adımların, beklentileri büyük oranda karşıladığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Tüm sektörler elini taşın altına sokarak başta hükümet olmak üzere belirli bir yol aldı. Dengelenme sağlandı. Esas işimiz şimdi başlıyor. Bugüne kadar yapılanlar, yangını söndürmek için doğru işlerdi. Biz eskiden beri kriz yönetiminde diğer ülkelere göre daha başarılı bir ülkeyiz.Esas, mühim olan, yeni hamle dönemini nasıl başlatacağımız? Kendi gücümüzle bugüne yönetilebilir hale getirdik. İyi de iş yaptık. Ama bunu buradan alıp büyüme oranını artıracak, Türkiye'ye yabancı yatırımcıyı çekecek yeni yol haritasını beraber hayata geçirmemiz lazım. Yapılan iş çok iyi ama 'artık olduk' diyemeyiz. Bence önümüzde uzun bir yol var. Pusulamız, dijital dönüşüme dayanan yeni bir üretim modeli olmalı. Teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ve verimliliği odağına alan bir hamle yapmamız gerekiyor."- "SabancıDx ile dijital formasyonları yönetiyoruz"Sabancı Holding CEO'su Göçmen, tüm dijital formasyonlarını SabancıDx üzerinden yönettiklerini belirterek, "Şirketlerin maliyetlerini iyileştirecek, rekabeti, güçlerini artıracak şekilde, hem de cirolarını artırıp daha fazla büyütecek şekilde elimizdeki veriyi kullanıyoruz. Hem şirketler arasında veri üzerinden yaratacağımız sinerjiye bakıyoruz hem de uluslararası pazarlarda satılabilir global ürünler ve yeni platformlar yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzde çok net 5 yıllık bir plan var. Her detayda ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz ve yapıyoruz. Sabancı Holding'in tüm noktalarında, bankadan, perakende şirketlerinden sigorta, sanayi şirketlerine kadar çok önemli bir dijital transformasyon süreci içerisindeyiz. Ama biz bunu sadece dijital transformasyon olarak değil, holdingi yeni hedeflere vardıracak kültürel bir transformasyon olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.Göçmen, Sabancı Holding'deki dönüşümü şöyle anlattı:"Şirketin kültürünü, yeniyi yönetecek hale getiremezseniz başarılı olma şansınız yok. Kendi değerlerimiz içerisinde bu yeniyi yaratıyoruz. 2017'de başlamıştık, 2018'de devam ettik. Bugün, sona doğru yaklaştık. Tüm insan kaynakları yapımızı buna göre şekillendiriyoruz. Yıllık hedeflerimizi, ödüllendirme sistemlerimizi buna göre tekrar tanımlıyoruz. Sadece fiziksel ortamı dijitale dönüştürmüyoruz, aynı zamanda kültürel transformasyon yaşıyoruz. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 32. Tedarikçilerimizin çocukları artık şirketleri yönetiyor. Bize yatırım yapanlar genç... Dolayısıyla tüm paydaşları bu kadar genç olan bir ortamda biz de kendimizi kültürel olarak dönüştürüyoruz.""Enerjide ve sanayide çok başarılıyız"Mehmet Göçmen, daha çok sanayi ile enerji arasında yeni platformlar yaratmaya çalıştıklarını, hem enerjiyi hem de sanayiyi bildiklerini ifade ederek, "Bizim DNA'mızda üretim var. Sabancı'yı tanımlarsanız, hizmet sektörü yerine daha çok sanayidir. Pamuk ticareti ile başlamışız, tekstil üretimine geçmişiz. Sabancı, hep bir üretim hikayesidir. Enerjide ve sanayide çok başarılıyız. Ayrıca, yeni teknolojilerin sağladığı olanaklara, daha yüksek verimlilik ve daha fazla rekabet avantajı sağlayacak fırsatlara bakıyoruz." diye konuştu.Enerji ve çimento dışında Almanlarla başka yatırımları olmadığını hatırlatan Göçmen, enerjide Türkiye'de açık ara en büyük olduklarını ve 11 milyar dolara yakın yatırım yaptıklarını söyledi.- "Gençler rahatınızı bozun"Sabancı Holding CEO'su Göçmen, gençlere tavsiyede bulunurken de, "Kendinizi ve çevrenizi iyi tanıyın, kendinizi devamlı yenileyin, rahatınızı bozun. İnsan zoru gördükçe daha yüksek performansa ulaşır. Bu da sizi yeniyi öğrenmeye zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.(Bitti)