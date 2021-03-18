Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler AA Enerji Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler AA Enerji Masası'na konuk oldu: (1)

18.03.2021 12:35
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler AA Enerji Masası'na konuk oldu: (1), System.String[]

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak elektrik dağıtım sektöründe 2021-2025 döneminde 15 milyar liralık yatırım gerçekleştireceklerini ve bu yatırımın önemli bir kısmının kırsal bölgelerde yapılacağını bildirdi.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak elektrik dağıtım sektöründe 2021-2025 döneminde 15 milyar liralık yatırım gerçekleştireceklerini ve bu yatırımın önemli bir kısmının kırsal bölgelerde yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Enerji Masası'nın konuğu olan Zaimler, yeni tip koronavirüs salgınının devam ettiği dönemde vatandaşlara kesintisiz enerji servisi götüren sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Zaimler, 2020'nin talebin çok dalgalandığı bir yıl olduğunu anımsatarak, salgının ilk dönemlerinde mesken talebinin arttığını ve sanayi talebinin azaldığını ancak 2020'nin son çeyreğinde özellikle sanayide enerji talebinin arttığını belirtti.

Elektrik talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre küçük de olsa bir büyümeyle devam ettiğini aktaran Zaimler, "Bu yıl artışın aynı yönde devam ettiğini görüyoruz. Bu dönemde özellikle kamu ve özel sektörün işleri olduğu gibi devam ettirme isteği önemliydi. Bu, Sabancı Holding ve iştiraklerimiz olarak bizim öz sermayeli girdiğimiz bir iş. Bu nedenle, krizlere krizden önce hazırlanmak lazım." ifadelerini kullandı.

Zaimler, operasyondaki yönetim kabiliyeti, kurlara ve emtia fiyatlarına göre portföye alınan önlemlerin bugün kendilerini sağlıklı bir bilançoda tuttuğunu ve krizi iyi atlattıklarını vurguladı.

Şirketin faaliyet karının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 15, net karının da yüzde 20 arttığına dikkati çeken Zaimler, sektörde öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu ve artırılması gerektiğini vurguladı.

Sektördeki yeni trendler "kutup yıldızı" gibi

Elektriğin refahın sembolü olduğunu söyleyen Zaimler, dünyada artık kentleşme, teknoloji, çevre ve sürdürülebilirliğin daha fazla ön plana çıktığını ve enerjinin tüm bu konuların merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Zaimler, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik alanında 17 hedefi bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunlar kendimize kutup yıldızı aldığımız hedeflerden. Çevre, sıfır karbon ayak izi gibi. Ülkeler seviyesinde yol haritasının 3 ana kolu var. Yenilenebilir enerjiyi artırmak, enerji verimliliği ve şebekeleri güçlendirmek. Sadece bunların yaratacağı istihdam bütün dünyadaki istihdamı pozitif yönde etkileyebilecek bir durumda. Bu resmin çok benzeri Türkiye için de geçerli. Enerji sektöründe en önemli konu öngörülebilirliği sağlamak. Bardağın boş ve dolu tarafı var. Bugün Türkiye'de kışın son günlerine geliyoruz. Hiç arz güvenliğini konuşmadık. Hava koşullarından dolayı elektrik, doğal gaz kesilir mi, bunları hiç konuşmadık. Kaynak çeşitliliği oluşmuş durumda. Bugün koyulan politikalar 'yenilenebilir enerjiyi artırmak, enerji verimliliği ve şebekeleri güçlendirmek' maddelerini destekliyor."

Dijitalleşme ve Ar-Ge öne çıkıyor

Zaimler, Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak 2016-2020 döneminde 8,5 milyar lira olarak öngörülen yatırım miktarının yüzde 40 artışla 12 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Yatırımdaki artışın ihtiyaca bağlı olarak yükseldiğini ifade eden Zaimler, bu yatırımların şebeke ve trafonun büyümesine ayrıldığını aktardı.

Zaimler, kentleşmenin bunun en önemli itici güçlerinden biri olduğunu belirterek, "2021-2025 tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründeki yatırımları 15 milyar lira olarak öngörüyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde ihtiyacın fazla olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bu tarife döneminde müşteri memnuniyetinin daha fazla ön plana çıkacağını ifade eden Zaimler, performans kriterlerinin dikkate alınacağını, ödül ve ceza uygulamaları ile şeffaflığın artması için uygulamaların hayata geçirileceğini kaydetti.

Zaimler, dijitalleşme ve Ar-Ge anlamında yeni teşviklerin olmasının bu tarife döneminin en önemli yanları olduğunu belirtti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) bu hafta yapılan genel kurulunda ELDER Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Zaimler, sektörün sürdürülebilirliği için katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

(Sürecek)

Sabancı Holding, Enerjisa, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler AA Enerji Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler AA Enerji Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika
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