Son Dakika Haberleri: Sabancı Holding'in kârı yüzde 10 arttı

Sabancı Holding'in kârı yüzde 10 arttı

1 saat önce

Sabancı Holding'in gelirleri yüzde 32 artışla 54.3 milyar liraya, net karı da yüzde 10 büyümeyle 3.83 milyar liraya ulaştı.

Sabancı Holding'in kârı yüzde 10 arttı, System.String[]
Sabancı Holding'in gelirleri yüzde 32 artışla 54.3 milyar liraya, net karı da yüzde 10 büyümeyle 3.83 milyar liraya ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:30 

Sabancı Holding, Ekonomi
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