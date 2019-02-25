Sabancı Holding'in kârı yüzde 10 arttı
1 saat önce
Sabancı Holding'in gelirleri yüzde 32 artışla 54.3 milyar liraya, net karı da yüzde 10 büyümeyle 3.83 milyar liraya ulaştı.
Sabancı Holding
'in gelirleri yüzde 32 artışla 54.3 milyar liraya, net karı da yüzde 10 büyümeyle 3.83 milyar liraya ulaştı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:30
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin
Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı
Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti