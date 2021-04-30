Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına atama - Son Dakika

Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına atama

30.04.2021 15:45
Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına atama, System.String[]

Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına iki yeni atama yapıldı.

Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına iki yeni atama yapıldı.

Holding açıklamasına göre, Sabancı Holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Burak Orhun, 12 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak atandı.

Öte yandan, Holding bünyesinde yapılan bir organizasyon değişikliğiyle, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ve Sabancı Holding Genel Sekreterlik fonksiyonları, "Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı" çatısı altında birleştirildi. Oluşturulan bu yapı kapsamında, Gökhan Eyigün 12 Mayıs itibarıyla Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak atandı.

Gökhan Eyigün daha önce Sabancı Holding Strateji Grup Başkanlığı'nda direktörlük görevinde bulunmuştu. Eyigün, bu yeni görevinin yanında Sabancı Holding Genel Sekreterliği görevini de yürütmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak Burak Orhun'un, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak ise Gökhan Eyigün'ün Topluluğumuza önemli katkılarda bulunacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Orhun

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında aldı. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk AŞ'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Orhun, ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Orhun, 2009-2018 yılları arasında Oyak Grubu'nun tüm şirket alım-satım (M&A) projelerinden sorumlu olarak, Oyak Girişim Danışmanlığı şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurt içi ve yurt dışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Orhun, 2018 yılında Sabancı Topluluğu'na katıldı.

Gökhan Eyigün

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA programını tamamladı. Ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katıldı. Kariyerine Arthur Andersen'da başladı ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yaptı. Sonrasında, Price Waterhouse Coopers'da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlendi. 2007 yılında Sabancı Topluluğu'na katılan Eyigün, 2007-2018 yılları arasında Sabancı Holding'de Strateji ve İş Geliştirme bölümünde farklı kademelerde yöneticilik yaptı. Eyigün, Temmuz 2018 itibarıyla Sabancı Holding Genel Sekreterliği ile Exsa, Tursa ve AEO şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevlerini ve 2020 yılından bu yana mevcut sorumluluklarına ilave olarak Temsa Motorlu Araçlar İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Sabancı Holding, Mayıs, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına atama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti
Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu         
17:18
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi         
16:59
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti         
13:59
Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası         
13:38
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı         
11:02
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 18:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabancı Holding'te grup başkanlıklarına atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement