Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı - Son Dakika Ekonomi

Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

6 saat önce

Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı, System.String[]

Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sabancı Holding, Temsa Global, Skoda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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PPF ve Sabancı, Temsa'yı satın almak için niyet mektubu imzaladı
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