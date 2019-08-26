Son Dakika Haberleri: sabancı holding yünsa'nın yüzde 57.88 hissesini satıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

sabancı holding yünsa'nın yüzde 57.88 hissesini satıyor

2 saat önce

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'te sermayenin yüzde 57.88'ine karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

sabancı holding yünsa'nın yüzde 57.88 hissesini satıyor, System.String[]

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'te sermayenin yüzde 57.88'ine karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında; Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700  adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ("Anlaşma") ile Anlaşma'ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir."

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sabancı Holding, Yünsa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: johnson brexit'i gerçekleştirecek
Sabancı Holding, Yünsa hisselerini satıyor Gece 6,39'a çıkan dolarda sert düşüş Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: sabancı holding yünsa'nın yüzde 57.88 hissesini satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]