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Sabancı: "İhtiyaç sahipleri için 'zimem' geleneğini yaşatmaya davet ediyorum"
6 saat önce
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf Sanatkarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas'ta ihtiyaç sahiplerine zor günlerinde yardımcı olunması için hayırseverlere seslendi.
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf Sanatkarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas'ta ihtiyaç sahiplerine zor günlerinde yardımcı olunması için hayırseverlere seslendi.
Sabancı, "Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan maneviyatımızın yükseldiği bu güzel ayda zekatını vermek isteyen iş adamlarımıza hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum" diyerek yaptığı açıklamasında "Gelin bu Ramazan ayında bakkala borcunu ödeyemeyen ya da ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyelim. Müslümanlar olarak hepinizin imtihandan geçtiği şu zor günlerde bakkallara ödenemeyen borçların ödenerek veresiye defterlerinin satın alınması hayır yapmak isteyenler için bir fırsat olacak. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız ise rahat bir nefes alacaktır. Allah hepimize mübarek Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirerek bayrama kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının milletimize, şehrimize, esnaflarımıza ve tüm İslam alemine hayır ve sağlık getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:07 Kaynak: İHA
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