Son Dakika Haberleri: Sabancı, ‘İş Makinaları’nı da Japon Marubeni'ye satıyor
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Sabancı, ‘İş Makinaları’nı da Japon Marubeni'ye satıyor

1 saat önce

Rekabet Kurumu'na başvuran Temsa, iş makinaları birimindeki hisselerinin satışı için görüşmelere başladı.

Sabancı, ‘İş Makinaları’nı da Japon Marubeni'ye satıyor, System.String[]
Rekabet Kurumu'na başvuran Temsa, iş makinaları birimindeki hisselerinin satışı için görüşmelere başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:48 
Temsa Global, Ekonomi
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