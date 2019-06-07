Sabancı, ‘İş Makinaları’nı da Japon Marubeni'ye satıyor
1 saat önce
Rekabet Kurumu'na başvuran Temsa, iş makinaları birimindeki hisselerinin satışı için görüşmelere başladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:48
Rekabet Kurumu'na başvuran Temsa
, iş makinaları birimindeki hisselerinin satışı için görüşmelere başladı.
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