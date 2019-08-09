Son Dakika Haberleri: Sabancı'ndan 'iş makinaları'nda hisse devri
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Sabancı'ndan 'iş makinaları'nda hisse devri

9 dakika önce

Sabancı Holding, alt iştiraklerine ait Temsa İş Makinaları'nın yüzde 41 hissesini ortağı Marubeni'ye satıyor.

Sabancı'ndan 'iş makinaları'nda hisse devri, System.String[]
Sabancı Holding, alt iştiraklerine ait Temsa İş Makinaları'nın yüzde 41 hissesini ortağı Marubeni'ye satıyor.
Sabancı Holding, Temsa Global, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:24 
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