Sabancı'ndan 'iş makinaları'nda hisse devri
9 dakika önce
Sabancı Holding, alt iştiraklerine ait Temsa İş Makinaları'nın yüzde 41 hissesini ortağı Marubeni'ye satıyor.
Sabancı Holding
, alt iştiraklerine ait Temsa İş Makinaları'nın yüzde 41 hissesini ortağı Marubeni'ye satıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:24
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