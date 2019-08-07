Sabancı, satışlarını yüzde 24 artırdı
33 dakika önce
Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.
Sabancı Holding
'in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:24
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