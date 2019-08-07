Son Dakika Haberleri: Sabancı, satışlarını yüzde 24 artırdı
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Sabancı, satışlarını yüzde 24 artırdı

33 dakika önce

Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.

Sabancı, satışlarını yüzde 24 artırdı, System.String[]
Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu.
Sabancı Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:24 
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