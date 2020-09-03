Sabancı Topluluğu'nun insan kaynakları uygulamalarına uluslararası ödüller - Son Dakika

Sabancı Topluluğu'nun insan kaynakları uygulamalarına uluslararası ödüller

İnsan kaynakları süreç ve uygulamaları ile öne çıkan Sabancı Topluluğu, uluslararası alanda toplam 32 ödülün sahibi oldu.

Sabancı Topluluğu'nun insan kaynakları uygulamalarına uluslararası ödüller, System.String[]

İnsan kaynakları süreç ve uygulamaları ile öne çıkan Sabancı Topluluğu, uluslararası alanda toplam 32 ödülün sahibi oldu.

Sabancı Holding açıklamasına göre, tüm seviyelerdeki çalışanlarının liderlik gelişimini ve böylece organizasyonun sürekliliğini sağlamaya önem veren Sabancı Holding, uluslararası standartlarda tasarladığı ve uyguladığı "X-CELERATE, X-POSURE ve TP-X" olarak adlandırılan Sabancı Liderlik Gelişim Programları ile toplam 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

Stevie Ödülleri kapsamında; "Liderlik Gelişimi Başarısı", "En İnovatif Liderlik Programı" ve "Liderlik Eğitimi" kategorilerinde ve Brandon Hall Grup Mükemmellik Ödülleri kapsamında ise "Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme" ve "İş Stratejilerindeki Dönüşümü Destekleyen En İyi Öğrenme Programı" kategorilerinde altın ödül almaya hak kazandı.

Sabancı Holding'in aldığı ödüllerin yanı sıra Sabancı Topluluğu şirketleri de iş dünyasının en prestijli olarak kabul ettiği bu iki ödül programında, farklı insan kaynakları süreç ve uygulamaları ile önemli başarılara imza attı. Bu kapsamda Akbank 1 altın, 6 bronz ödülün sahibi olurken, Enerjisa Üretim 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Avivasa ve Brisa birer altın, Enerjisa Enerji ise 1 bronz ödüle layık görüldü.

Öte yandan Kincentric tarafından gerçekleştirilen ve "çalışan bağlılığı" ile birlikte "çeviklik", "bağlı kılan liderlik" ve "yetenek odağı" endekslerine göre belirlenen "Kincentric En İyi İşveren" ödülleri de sahiplerini buldu. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve işyeri ortamını yaratan 32 şirket arasında Sabancı Topluluğu şirketlerinden Aksigorta ve Enerjisa Üretim de yer aldı. Ödül kapsamında Akbank "Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü"ne, Carrefoursa bir önceki araştırmaya göre ortaya koyduğu ilerleme ile "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü"ne, Ak Yatırım "En İyi İş Yeri" ödülüne, Ak Finansal Kiralama ise "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

"Organizasyonumuzu ve çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, teknolojinin ve dijital dönüşümün iş süreçlerini baştan aşağı değiştirdiği bir dünyada yetenek yönetimi ve liderlik gelişimi konularının her zamankinden daha fazla öne çıktığını belirtti.

Timur, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde insan kaynağını etkin kullanabilmek, ortaya çıkan değişimlere hızla uyum sağlamak ve iş süreçleriyle ilgili gelecek trendlerini önceden analiz edebilmek iş dünyasındaki tüm kurum ve kuruluşlar için en önemli gündem maddeleri olacak. Son aylarda yaşadığımız pandemi süreci de bunu hepimize net olarak gösterdi. Biz de Sabancı Holding olarak Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonuyla bu alanda fark yaratan, yenilikçi, kapsayıcı çalışmalarla, organizasyonumuzu ve çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz programlarla çalışanlarımızı geleceğe yön verecek ve Sabancı ekosisteminde değer yaratacak liderler olarak yetiştiriyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımıza dokunduğumuz tüm bu süreçlerdeki uygulamalarımızın da uluslararası platformlarda takdir edilmesi gurur verici. Aldığımız bu ödüller, çıktığımız bu yolda ilerlemek adına bizleri daha da cesaretlendiriyor."

Türkiye Partisi, Sabancı Holding, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Topluluğu'nun insan kaynakları uygulamalarına uluslararası ödüller - Son Dakika Ekonomi

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