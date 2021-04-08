Sabancı Topluluğu, sağlık çalışanlarının ailelerine destek verecek

Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen "YarınBizim" projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği verilecek.

Sabancı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde teknoloji ve inovasyon gücünü seferber eden, toplam büyüklüğü 32,3 milyon TL'yi bulan hibe ve bağış programlarıyla ülkesinin yanında duran Sabancı Topluluğu, şimdi de bu zorlu dönemin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçti.

Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen "YarınBizim" projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği verilecek.

Aynı zamanda Dünya Sağlık Günü olan 7 Nisan'da resmi olarak başlatılan projeden, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ya da kardeşleri yararlanabilecek.

Projeye başvurular, 14 Nisan'a kadar www.yarinbizim.com adresinden yapılabilecek.

Proje iki ayaktan oluşuyor

"YarınBizim" projesi; "mentorluk programı" ve "kariyer gelişim programları" olarak eş zamanlı ilerleyecek iki ayaktan oluşuyor.

Projenin ilk ayağı kapsamında öğrenciler, kendisine en uygun olan Sabancı Topluluğu çalışanlarından oluşan mentorlar ile eşleştirilecek. Farklı sektörlerden iş insanları ve fikir önderleri olan mentorlar, gençlerin başarı yolculuğuna katkı sağlayacak, tecrübelerini online ortamda öğrencilerle paylaşacak.

Projenin ikinci ayağında ise çevrim içi eğitim ve webinar'larla gençlerin bu stresli süreçte en sağlıklı şekilde ilerlemeleri, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanacak.

Bu süreçte Sabancı Topluluğu şirketlerinin eğitim videolarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj Ofisi tarafından kariyer destek programları da uygulanacak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılacak.

"Yaptığımız her işte insana ve topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Topluluğu'nun 90 yılı aşkın süredir Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına önayak olan öncü ve örnek projeleri hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme taahhüdümüz doğrultusunda, yaptığımız her işte insana ve topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Sabancı Gönüllüleri Programı'nda 6'ncı yılımıza girdik. Bu süreçte daha güçlü yarınlara giden yolun birlikten ve iyilikten geçtiğini gördük. Ortak öncelikleri belirlemek, yenilikçiliği ve katılımcılığı teşvik etmek, yaşadığımız sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek adına dayanışmanın ve birlik olmanın önemine her zaman inandık.

Yaşadığımız salgın, unuttuğumuz değerleri hatırlatırken, nefes aldığımız her an için şükretmemizi, hayatın devam etmesini sağlayanlara minnet duymamızı sağladı. Bu dönemde iyilik için gönüllü olmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Biz de Sabancı Topluluğu olarak, salgının ilk gününden bu yana kendi yaşamlarını tehlikeye atma pahasına, mücadelenin ön saflarında canla başla çalışan ve bu süreçte bazılarını ne yazık ki kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın yarınları olan evlatlarının geleceği için harekete geçiyor ve 'YarınBizim' diyoruz."

"YarınBizim projemizle 2 yıl içinde 1.000 gence ulaşmayı hedefliyoruz"

Proje kapsamında gönüllülüğün gücünden ilham alan bir mentorluk paydaşlığı kurmayı hedeflediklerini kaydeden Cenk Alper, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya mezun olmuş ancak henüz üniversiteye girmemiş çocukları ve kardeşleri için geliştirdikleri programa, Sabancı Topluluğu çalışanlarının yanı sıra iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve kamuoyunun yakından takip ettiği fikir önderlerinin de destek verdiğini bildirdi.

Alper, bu gönüllü iş birliklerinin yaratılan etkiyi çok daha güçlendireceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan pandemi döneminde ebeveynlerinin taşıdığı yük, diğer taraftan online eğitimin güçlükleri, üniversite sınavına hazırlanmaya çalışan gençlerin üzerinde büyük bir baskı yarattı. Özellikle projemize katılan gençlerin ebeveynlerinin bu dönemde tüm zaman ve emeklerini toplum sağlığı için harcadıklarını unutmuyoruz ve şimdi 'sıra bizde' diyoruz.

Onların çocuklarını üniversiteye, kariyerlerine ve geleceğe hazırlarken destek sağlamak, bizim için sosyal sorumluktan öte gönül borcudur. Sunacağımız rehberliğin gençlerimizin geleceğe dair çok daha bütüncül bir bakış açısı kazanmasını ve kendilerini daha iyi ve güvenli hissetmesini sağlayacağına inanıyoruz. YarınBizim projemizle 2 yıl içinde 1.000 gence ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu rakamın katlanarak artacağına inanıyorum."

Başvurular 14 Nisan'a kadar yapılabilecek

Verilen bilgiye göre, projeye, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya lise eğitimini tamamlayarak üniversiteye hazırlanan çocuklarıyla kardeşleri katılabilecek.

Gençlerin projeye katılmak için www.yarinbizim.com adresinden 14 Nisan'a kadar platforma üye olması ve katılım formunu doldurmaları yeterli olacak.

Farklı eğitim modülleriyle desteklenen platformda ayrıca, projeye katılan her bir genç, programlar kapsamında kendisine en uygun olan mentor ile eşleştirilecek. Eşleştirme sonrasında, "yol arkadaşı" olacak mentoru ile online ortamda bir araya gelerek onun bilgi ve deneyimlerinden ilham alma fırsatı elde edecek. Böylece hem kendine güveni artacak hem de geleceğini çok daha emin adımlarla planlama şansı kazanacak.

32,3 milyon TL'lik hibe ve bağış programı hayata geçirildi

Salgın sürecinin ilk gününden itibaren tüm teknoloji ve inovasyon gücünü, pandemiyle mücadele ve toplum sağlığının korunması için seferber eden Sabancı Topluluğu, bu kapsamda çok sayıda örnek projeyi hayata geçirmişti.

Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin (KTMM) tüm altyapısı, Kovid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerin üretilmesi için Sağlık Bakanlığının kullanımına açılırken, 150 bin tanı kiti de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Bu kitlere ilave olarak, Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığına yönelik bir hibe programı da salgının ilk günlerinde Sabancı Topluluğu tarafından devreye alınmıştı.

Bunun yanında yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektan Sağlık Bakanlığına bağışlanırken, bu kapsamda Topluluk olarak gerçekleştirilen hibe ve bağış programlarının büyüklüğü 32,3 milyon TL'ye ulaşmıştı.