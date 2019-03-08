Sabancı Üniversitesi, EDU Açık Eğitimler İle İş Hayatında Bir Adım Önde Olun!

Etkin Perakende Yönetimi Eğitimi'nde uluslararası alanda perakendenin gelişimi, güncel perakende stratejileri, perakendecilik pazar esasları konularında katılımcıları bilgilendirmek ve mağaza yöneticilerinin bireysel inisiyatiflerini etkin kullanarak aktarılan bilgileri iş yaşamında hayata geçirmelerine yardımcı olmak hedefleniyor.

Perakende yönetimi esaslarını teorik bilgiler ve güncel örneklemeler ışığında aktaran bu program, interaktif sunum ve bireysel çalışmalar yöntemi ile gerçekleşecek.

Ebru Güresin tarafından verilecek eğitim 4- 5 Nisan 2019 tarihlerinde Mövenpick Hotel'de gerçekleşecek.

Eğitim kapsamında; değer zincirinde perakende sektörünün yeri, küresel standartta perakendecilik esasları, perakende yönetiminde güncel akımlar, perakendeci karakteristikleri ve modelleri, tüketici satın alma psikolojisi, satın alma karar süreçleri, teknolojik dünyada insan faktörü, perakende yönetiminde stratejik planlama ve performans yönetimi ve mağaza yönetiminde altın üçgen: Ürün – Müşteri – Ekip Yönetimi konuları ele alınacak.

Stratejik Marka Yönetimi

Eğitim programı ile katılımcıların temel marka yönetim süreçlerine dair gerekli teorik bilgi ve pratik alt yapıyı edinmeleri, başarılı bir marka yönetimi için gerekli yapı taşlarının neler olduğunu Türkiye ve Dünya'dan örneklerle inceleyerek pazarlama dünyasında marka yönetiminin durduğu yeri ve rekabetteki dinamiklere dair bilgi ve vizyonlarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

Pazarlama departmanı çalışanları, marka alanında çalışanlar, markasını kurmak/geliştirmek isteyenler, köklü bir markayı sürdürülebilir başarıyla var etmek isteyen profesyonellere yönelik tasarlanan, Pınar Elmasoğlu tarafından verilecek eğitim, 4-5 Nisan 2019 tarihlerinde Mövenpick Hotel'de düzenlenecek.

Advanced Presenting Skills for Leaders

Eğitim programı kapsamında; ilk elden deneyim ve özel araştırmanın yanı sıra sağlam bir teoriye dayanan pratik bir yaklaşım sunuluyor.

Teori ve pratiği birleştiren program ile etkinliği artırmak için iletişimin etkisi, yetki ve tutarlılıkta iyileştirmeler sağlamak amaçlanıyor.

17 Nisan 2019, Çarşamba günü Mövenpick Hotel'de gerçekleşecek eğitim programı, katılımcıları bir metodoloji ve beceri seti ile donatmayı, kurum içi ve dışı kitlelere hitap etmedeki yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Tam günlük eğitimin dili İngilizce olup, Agostina Da Cunha tarafından verilecek.

Pazar Araştırması Yöntem ve Yaklaşımları

Pazar Araştırma Yöntem ve Yaklaşımları eğitim programı 18 – 19 Nisan 2019 tarihlerinde Mövenpick Hotel'de düzenlenecek. Eğitim programıyla hangi araştırma metodunun hangi ihtiyacı en iyi karşıladığına karar verebilmek ve böylece araştırma talep ve değerlendirme süreçlerini hatasız yönetmek için gerekli donanımı kazandırmak; en doğru araştırmayı, en etkili şekilde talep etmeyi sağlamak için bilgi ve donanım kazandırmak amaçlanıyor.

Eğitim kapsamında; Pazar Araştırmasına Ön Bakış, Pazar Araştırmasının Temel İçeriği ve Kavramlar, Araştırmada Metodoloji, İhtiyacı Karşılayacak Araştırma Tasarımı ve Markanız İçin Temel Analiz Teknikleri dersleri işlenecek.

Eğitimler S. Cihan Bozkurt tarafından verilecek.

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Bu eğitimde katılımcıların finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloları nasıl yorumlayacağı,

analizi ve uygulamaları ele alınacak; direk finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin

finansal okur yazarlığının geliştirilmesi ve şirketin sonuçlarına yansıyacak kendi alan kararları

içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi

amaçlanıyor.

Faik Başar tarafından verilecek eğitim 25-26- 27 Nisan 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros'ta gerçekleşecek.

İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi

İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi, binlerce kişiye katkı sağlamış uluslararası İnteractifs® öğretisi temelinde yılların yönetim deneyimiyle yönetici ve çalışanları için oluşturulmuştur.

Kişinin, işini ve kendini nasıl daha doğal, daha güçlü, daha farklı yönetip, daha etkin sonuçlar elde edebileceğini keşfettiren program, profesyonel iş hayatının deneyimlerinin paylaşımı ve güncel örneklerle, hem iş hem de özel yaşamın her alanında kolaylıkla uygulanabilecek, sürdürülebilir kazanımlar sağlar.

Programda sınıf içinde etkileşimli; video destekli uygulama ve canlandırmalarla, grup halinde farkındalık yaratılıyor. Konular hayatın içinden somut örnekler sunularak keyifli bir yaklaşımla paylaşılıyor. Programda her katılımcının, iş ve ekip yönetme becerisini geliştirme konusunda bilinçli bir doğallık ve yalınlık kazanıp aşama kaydetmesini sağlamak amaçlanıyor.

Müfit Ataseven tarafından, 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşecek eğitim programı, paylaşılan tecrübelerin daha iyi benimsenmesini sağlamak adına, katılımcılara özel birebir koçluk çalışması ile tamamlanacak. Bu sayede katılımcılar kendi kişisel örneklerinde nasıl etkinlik kazandığını deneyimleyip pekiştirebilecekler. Koçluk çalışması, eğitim tamamlandıktan sonra, belirlenmiş saat aralığında, bir seans (yaklaşık 50 dakika) olarak gerçekleşecek.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU Genel Katılıma Açık Eğitimleri

Genel katılıma açık programlarında Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra en güncel araştırmalara ve trendlere hakim, akademik ve profesyonel dünyadan gelen konu uzmanları eğitim vermekte. Eğitimlerde alanlarında uzman kişiler ile katılımcıları buluşturarak "bilgi"nin pratik iş süreçlerine yansıtılmasında verimli bir öğrenme platformu oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler sırasında öğrenmeyi pekiştirmek için, vaka çalışmaları, hazırlık çalışmaları, ödevler, forumlar, simülasyonlar, grup çalışmaları, rol play'ler vb gibi çeşitli öğrenme araçları kullanılıyor.