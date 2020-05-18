Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajında, "Kovid-19'u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya gençlerin dünyası olacak.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması, System.String[]

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajında, "Kovid-19'u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya gençlerin dünyası olacak." ifadesini kullandı.

Sabancı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için görüntülü bir mesaj yayınladı.

Mesajında gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Sabancı, gençlere duyduğu güven ve inancı da vurguladı.

"Sevgili gençler, hepimiz gibi, koronavirüs sizin de tüm hayatınızı etkilemiş durumda" diyen Güler Sabancı, şunları kaydetti:

"Kaygılarınızın, endişelerinizin, yüksek olduğu bir dönemi yaşıyorsunuz. Bu sıkıntıların içinde yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Sizlere armağan edilen bayramın coşkusunu bile, bu yıl daha eksik yaşamak zorunda kaldınız.19 Mayıs, büyük bir mücadelenin başlangıcı, yeniden doğuşun simgesi. Aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz, siz gençlere adanmış en önemli tarih. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce kurtuluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla başlatan, genç bir subaydı. O gün de ülkemiz büyük zorluklar içindeydi.

Bugün de Kovid-19 salgınının etkileriyle tüm dünyayla birlikte yine tarihi bir mücadele veriyoruz. Ancak şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, en büyük güvencemizin yine siz gençler olduğunu biliyoruz! Bu sıkıntılı sürecin de 1919 ruhunu yüreğinde taşıyan gençlerin gücüyle ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, en hakiki mürşit olan ilimle üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

"Bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceğinizden eminim"

"Kovid-19'u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya, gençlerin dünyası olacak" diyen Güler Sabancı, mesajına şu sözlerle devam etti:

"Dijitalleşmenin içine doğmuş ve onunla büyüyen sizler yeni dünyanın ruhuna, kurallarına, donanımına zaten hakimsiniz. Bilgiye erişimin bu kadar yüksek ve teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde sahip olduğunuz donanımla, bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceğinizden eminim. Geleceği, bu yeni dünyayı en başarılı siz yöneteceksiniz. Sizlere güveniyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Sabancı Üniversitesi, Güler Sabancı, 19 Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:58 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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