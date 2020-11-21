Sabancı Üniversitesi'nden Ayvalıklı öğrencilere bilgisayar desteği - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki 19 okulda kullanılmak üzere 224 bilgisayar verildi.

Ayvalık Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı ve 19 okulun müdürleri hazır bulundu.

Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı burada yaptığı konuşmada, okullardaki öğrencilere dağıtılan bilgisayarlarla eğitim vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Eğitimlerimiz tüm yıl devam edeceğini dile getiren Bayırlı, "Bu eğitimleri Sabancı Üniversitesi öğretim görevlileri verecekler. Bu eğitimlerin içinde Kodlama, Üç Boyutlu Tasarım, 21. Yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği, gen düzenlemeleri, algoritmalar, sosyal medya ile ilgili konularda öğretim görevlilerimiz bu eğitimleri verecekler. Bizler de öğrencilerimizin çözüm becerilerini geliştirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da katkılarından dolayı Sabancı Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Çocukların bilimle ve teknolojiyle buluşması gerektiğini vurgulayan Görgülüarslan, "Sabancı Üniversitesi bize geçtiğimiz yıldan bu yana çok ciddi destekler veriyor. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturuyorlar." diye konuştu.