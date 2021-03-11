Sabancı Üniversitesi profesyonel yüksek lisans programları için erken başvuru dönemi - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi profesyonel yüksek lisans programları için erken başvuru dönemi

11.03.2021 11:21
Sabancı Üniversitesi profesyonel yüksek lisans programları için erken başvuru dönemi, System.String[]

Sabancı Üniversitesi, 2021-2022 profesyonel yüksek lisans programları için erken başvuru dönemini başlattı.

Sabancı Üniversitesi, 2021-2022 profesyonel yüksek lisans programları için erken başvuru dönemini başlattı.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek erken başvuru döneminde programlara yönelik çevrimiçi tanıtım buluşmaları da düzenlenecek.

Sabancı Üniversitesi, profesyonellere yönelik Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla hızlı gelişen uzmanlık alanlarında ileri düzeyde eğitim imkanı sunuyor.

2021-2022 dönemi tezsiz yüksek programları arasında Executive MBA ve Profesyoneller için MBA ile Finans, Profesyoneller için İş analitiği, Bilişim Teknolojileri, Veri Analitiği, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi üzerine tezsiz profesyonel yüksek lisans eğitimleri yer alıyor.

Programlar için özel tanıtım toplantıları 16 Şubat-31 Temmuz 2021'de çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.28 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek erken başvuru döneminde yüzde 5 erken başvuru indirimi uygulanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen eğitim içeriklerinin en güncel bilgi ve yetkinliklerle tasarlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimin yaşandığı bu çağda mesleki kariyerde değişime hazırlanmak ve küresel çağın değişim, dönüşüm parametreleriyle uyum sağlamak için gerekli yetkinlikleri kapsamlı ve derinlemesine kazanmak gerekiyor. İş dünyasının öncülük edeceği bu yeni süreçte, Sabancı Üniversitesi'nin profesyonellere yönelik sunduğu Tezsiz Yüksek Lisans Programları şirketlerin ve çalışanların rekabetçi kalabilmeleri ve yönetici takımının yeni dünya düzeninde başarılı olmalarına zemin hazırlıyor."

Sabancı Üniversitesi, Yüksek Lisans, Finans, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Üniversitesi profesyonel yüksek lisans programları için erken başvuru dönemi - Son Dakika Ekonomi


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