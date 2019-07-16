"Sabancı Üniversitesi Tanıtım Günleri" başlıyor

Sabancı Üniversitesi Tanıtım Günleri boyunca, her gün 09:00 - 17:00 saatleri arasında, adaylar ve aileleri, tanıtım ekibi ve öğretim üyeleri ile birebir görüşmeler yaparak Sabancı Üniversitesi öğrenim sistemi, yenilenen burs imkanları ve kontenjanlar ile merak ettikleri tüm konular hakkında bilgi sahibi olabilecek.

TANITIM GÜNLERİ PROGRAMI'NDA NELER OLACAK?

Tanıtım Programı, kampüs turunu da kapsayacak şekilde 10:30-14:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylara akademik yaşamın anlatıldığı sabah bölümünde Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, eğitim sistemi hakkında bilgi verecek. Mezunlarımızın izlenimlerini paylaşacağı bölümün ardından, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Atılgan, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kıbrıs ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Kasap fakülteler ve programları konusunda bilgi verecekler.

Programda, ayrıca kontenjanlar, burslar ve Sabancı Üniversitesi ile ilgili genel bilgilendirme sunumları yapılacak. Sunumların ardından kampüs turuna geçilerek akademik yaşam ve kampüs olanakları ile ilgili bilgi verilecek.

Adaylar ayrıca Bilgi Merkezi'nde yer alan Collaboration Space'i de ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler Collaboration Space'te, 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tarayıcılar, sanal gerçeklik, elektronik, el sanatları ve donanım malzemeleri gibi kaynakları tanıma fırsatı bulacaklar.

"Tanıtım Günleri"nin öğleden sonraki bölümünde haftanın her günü dönüşümlü olarak BAGEM (Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi), Akademik Destek Merkezi, Staj ve Kariyer Ofisi, Uluslararası Değişim Fırsatları ve Girişimcilik & Yenilikçilik alanlarında bilgilendirme sunumları da gerçekleşecek.