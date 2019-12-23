Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika Ekonomi

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

6 saat önce

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak 2020'de başlayacak.

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak, System.String[]

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak 2020'de başlayacak.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular, 2 Ocak-10 Şubat 2020'de yapılacak.

Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın, Hibe Programı'nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti.


Türkiye'de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, 13 yılda 164 projeye 26 milyon TL'yi aşkın destek verdiklerini bildiren Safkan, "Birlikte yol aldığımız sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla yüz binlerce bireyin hayatına dokunduk. Bu süreçte vakıf olarak odağımıza aldığımız kadın, genç ve engelli alanlarında projeler üreten sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştık, birlikte öğrendik, toplumsal ihtiyaçlara çözüm arayışında birbirimizden güç aldık. Bugün de görüyoruz ki, toplumsal gelişmenin sağlanmasında sivil toplumun gücü ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi önemli bir rol oynuyor. Biz de Sabancı Vakfı olarak, Hibe Programı'nın yeni döneminde, yeni projeleri heyecanla bekliyor ve çözümün bir parçası olmanın memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projelere 250 bin TL'ye kadar destek


2020 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 50 bin TL ila 250 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 1,5 milyon TL destek verilecek.

Desteklenecek projelerin en erken 13 Temmuz 2020'de başlaması ve en geç 12 Temmuz 2021'de sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Sabancı Vakfı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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