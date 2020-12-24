Sabancı Vakfı "2021 Hibe Programı" başvuruları 4 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika

Sabancı Vakfı "2021 Hibe Programı" başvuruları 4 Ocak'ta başlıyor

24.12.2020 12:23
Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü 2021 Hibe Programı başvuruları 4 Ocak-10 Şubat 2021'de yapılacak.

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü 2021 Hibe Programı başvuruları 4 Ocak-10 Şubat 2021'de yapılacak.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Toplum Kuruluşlarının "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular başlıyor.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı'na başvuru yapacak kurumların toplumsal hayata katılımda maruz kalınan ayrımcılıklarla mücadele eden ve eğitim yoluyla bireylerin güçlenmelerini destekleyen projelerini bekliyor.

Bu yıl, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, uzaktan eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi ve uzaktan eğitime erişimin sağlanmasını destekleyici çalışmalar da program kapsamına dahil ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programını hayata geçirdiğini bildirdi.

Safkan, Vakıf olarak 46 yıldır toplumsal gelişme için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek verdik.

Desteklediğimiz tüm sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Bunu her sene daha iyi anlıyoruz. Sabancı Vakfı olarak Hibe Programı'nın 2021 senesinde de yeni projelerle yol alacağımız ve destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olacağımız için çok mutluyuz."

Verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı 2021 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.

Desteklenecek projelerin en erken 26 Temmuz 2021'de başlaması ve en geç 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Sabancı Vakfı, Engelli, Kadın, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı '2021 Hibe Programı' başvuruları 4 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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