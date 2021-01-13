Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu - Son Dakika

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu

13.01.2021 22:23
Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu, System.String[]

Bu yıl "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Vakfın YouTube hesabından canlı yayınlanan ödül töreninin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlendi.

Güler Sabancı, canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, "Yarışmamız 'kısa film, uzun etki' sloganıyla başladı ve tam beş yıldır birçok genç sanatçıya deneyim kazandıran, cesaret veren bir platform haline geldi. Toplumsal meseleleri sanat yoluyla ele alıyor ve görünür kılıyoruz. Her yıl farklı bir tema seçiyoruz. Bu temaları seçerken özellikle küresel olmasını önemsiyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyanın küresel bir salgın karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Sabancı, "Her yönüyle pandemiden çok daha derin sonuçlar doğuracak iklim krizinin ne yazık ki aşısı yok. Ancak hepimizin ortak gayretiyle tedavisi mümkün. Bu tedavinin temelindeyse farkındalık oluşturmak var. İklim değişikliği yalnızca yarının konusu değil, bugünden etkilerini yaşıyoruz. Örneğin ocak ayı başlarında yalancı bir bahar yaşadık. Kar yağması beklenen bir mevsimde ağaçlar çiçek açtı. Bu hayati ve dikkate alınması gereken küresel bir sorun. Çözümü için biz de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Güler Sabancı, bu yılki katılımcıların salgının yarattığı olumsuz koşullara rağmen çok anlamlı ve kaliteli filmler ürettiğini vurgulayarak, "Hepsini yürekten kutluyorum. Böylesi zor zamanlarda üretmeye devam etmek bir sanatçının toplumsal gelişmeye yaptığı en büyük katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın kanaat önderi Makedon yönetmen Tamara Kotevska da şunları kaydetti:

"Kanaat önderi olmaktan çok gurur duyuyorum bu iklim değişikliği temalı kısa film festivalinde. Hakikaten çok yetenekli yeni yönetmenlerden şahane filmler izledim. Şunu fark ettim, aslında çağımızın en büyük problemi insanların açgözlülüğü. Bir yönetmen olarak her zaman bununla mücadele etmeye karar verdim. Çünkü iklim değişikliği aslında tamamen insanın açgözlülüğünden kaynaklanan bir şey ve hepimiz bunun sorumlusuyuz."

Anıl Gök'ün "Cansuyu" adlı kısa filmiyle birincilik ödülüne hak kazandığı yarışmanın ikincisi "Taze Süt" adlı eseriyle Ömer Faruk Güler olurken, Aral Ariel Goldenberg "Tatile Gidiyoruz" ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmada bu yıl, "Hayır!" adlı kısa filmiyle Can Yeşiloğlu'na, "Kimin Umurunda" adlı kısa filmiyle Yeliz Gürkan'a olmak üzere iki adet mansiyon ödülü verildi.

Jürisinde, yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Belçim Bilgin, yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharriere ve film yapımcısı Mirsad Purivatra'nın yer aldığı yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne 10 bin lira ödül verilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda ödül sahipleri belli oldu - Son Dakika


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