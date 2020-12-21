Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı

21.12.2020 10:09
Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı, System.String[]

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasının 5. yılında finalistler belli oldu.

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasının 5. yılında finalistler belli oldu.

Vakıf açıklamasına göre, bu yıl "İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganıyla ve "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'na 43 ilden 282 film başvurdu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri kısa film platformu web sitesinde duyuruldu.

Finale kalan filmler, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Kovid-19 salgını nedeniyle ödüller, 13 Ocak'ta online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Finale kalan filmler ve yönetmenleri şöyle:

"Altın Çağ-Seyfican Bilgiç, Bulak-Evrim İnci, Cansuyu-Anıl Gök, Çığlık-Nagehan Güven, Daha Çok Var-Yakup Turğut, Deniz Kızını Aramak-Sıla Türkü Koyun, Hayır-Can Yeşiloğlu, Kemis-Muhammet Ahmet Şimşek, Kimin Umurunda-Yeliz Gürkan, Şubat-İbrahim Bican, Suyun İzi-Mustafa Berk Tanrıkulu, Tatile Gidiyoruz-Aral Ariel- Goldenberg, Taze Süt-Ömer Faruk Güler."

Genç yönetmenler usta isimlerle buluşacak

Kısa film yarışmasıyla yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her yıl yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleri ile buluşturuyor.

Genç sinemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film Platformu Buluşmaları, bu yıl 12 Ocak'ta online olarak gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.

Sabancı Vakfı, Kısa Film, filmler, Film, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu
İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü? İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü?         
09:57
Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor         
09:43
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor         
09:20
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Koronadan dolayı nüfusu artan Bodrum'da kuraklık tehlikesi! Yazın susuzluk yaşanabilir Koronadan dolayı nüfusu artan Bodrum'da kuraklık tehlikesi! Yazın susuzluk yaşanabilir         
08:19
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı         
01:55
Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi         
00:10
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei